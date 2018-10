SSV Ulm 1846 Fußball Spatzen-Fans brauchen gute Nerven

Ulm / Winfried Vogler

Als die Not am größten schien, haben sich die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 von allen Sorgen befreit. Mit etwas Glück, aber auch mit der Moral der nimmermüden Kämpfer. 0:1 lagen die Spatzen am Samstag gegen den FSV Frankfurt bis zur 83. Minute zurück. Als schon alles auf die zweite Heimniederlage hinaus zu laufen schien, machten die Platzherren aus einem nach der Pause freudlosen Nachmittag noch einen kleinen Freudentag.

„Meine Mannschaft hat sich diesen Erfolg erarbeitet, ihr gebührt ein Riesenkompliment, wie sie aufgetreten ist und bis zur letzten Sekunde alles gegeben hat“, bemerkte Trainer Holger Bachthaler. Der überfällige Ausgleich von Adrian Beck (83.), der einen abgewehrten Eckball an der Strafraumgrenze volley ins Tor hämmerte, war der Türöffner zum späten Sieg. Als alle mit einem Remis rechneten, machte Verteidiger Michael Schindele mit seinem Kopfball in der vierten Minute der Nachspielzeit doch noch alles klar und wurde so zum gefeierten Matchwinner.

Überlegenheit ohne Effekt

„Wir haben daran geglaubt, dass wir gewinnen können und am Ende haben wir verdient gewonnen“, meinte Florian Krebs nach dem Schlusspfiff. Der Kapitän war nach einer Magen-Darm-Erkrankung genauso wie Luigi Campagna (Gelbsperre) wieder von Anfang an dabei.

Es war eine Mischung aus Scheibenschießen und zähem Ringen, was die Spatzen abgeliefert haben. Der SSV 46 hatte gut begonnen, spielte aggressiv, setzte den Gegner früh unter Druck und kombinierte gefällig. Die Hessen schienen einigermaßen beeindruckt, verloren Zweikämpfe und leisteten sich Abspielfehler. Die Überlegenheit der Ulmer blieb freilich ohne Effekt.

Warum ein halbes Dutzend hochkarätiger Torchancen allein vor der Pause nicht genutzt wurde, bleibt ein Geheimnis. „Wir haben versäumt, in der ersten Halbzeit aus vielen guten Abschlussmöglichkeiten das eine oder andere Tor zu erzielen“ räumte Bachthaler ein. Was den SSV-Coach nachdenklich stimmte, war die Tatsache, „dass wir in vielen Situationen das Tor erst gar nicht getroffen haben. Wir kommen zu vielen Abschlüssen, bei denen der gegnerische Torwart gar nicht eingreifen braucht.“

Das Halbzeitresultat (0:0) schmeichelte den klar unterlegenen Frankfurtern. Nachdem Christian Ortag im ersten Durchgang nur einmal gefordert wurde, nutzten die Frankfurter gleich nach der Pause ihre zweite Möglichkeit: Vito Plut (51.) schob nach einem schnellen Konter den Ball überlegt ins lange Eck.

Wie vor einer Woche bewiesen die Spatzen jedoch, dass sie mit einem Rückstand fertig werden können. Auf dem anfangs beschwerlichen Weg zum 2:1-Erfolg, mit dem der SSV 46 weiter mit zwei Punkten Rückstand erster Verfolger von Spitzenreiter Waldhof Mannheim ist, brauchte die Mannschaft freilich lange, um ihre Siegermentalität zu entwickeln. „Wir müssen schauen, dass wir in Führung gehen, ein, zwei Tore vorlegen, damit in den letzten Minuten nicht alles so eng gestaltet wird“, sagte Kapitän Krebs.

Die Tore in der Schlussphase dokumentierten eine deutliche Leistungssteigerung, die den SSV 46 in die Lage versetzte, das Spiel zu drehen. „Man hat gesehen, dass wir von der Bank nachlegen konnten“, kommentierte Bachthaler die Einwechslungen von Ardian Morina, Vinko Sapina und David Braig. „Der Sieg geht mehr als in Ordnung“. Was sich der SSV-Coach allerdings wünscht: „Dass wir unsere Spiele früher entscheiden.“