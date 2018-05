Fußball Spatzen-Elf ohne Zwölf

Endspiel an Pfingstmontag um 17 Uhr

Das Pokalfinale zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem TSV Ilshofen um den württembergischen Pokal ist nun zeitlich genau terminiert. Gespielt wird am Pfingstmontag, 21. Mai um 17 Uhr im Stuttgarter Gazi-Stadion. Das württembergische Endspiel ist eine von bundesweit 21 Begegnungen an diesem sogenannten „Finaltag der Amateure“. Sämtliche Spiele werden in drei Livekonferenzen von der ARD übertragen.