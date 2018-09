SSV Ulm 1846 Fußball Spatzen drehen Spiel: 2:1 gegen VfB Stuttgart II

Ulm / SWP

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitag zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den VfB Stuttgart II gab es ein 2:1.

Spiel gedreht, drei Punkte in Ulm behalten: Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitagabend in der Regionalliga Südwest die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 2:1 (0:1) besiegt. Das Team von Trainer Holger Bachthaler stellte somit schon vor den weiteren Partien sicher, auch nach zehn Spieltagen auf dem zweiten Platz hinter dem SV Waldhof Mannheim zu stehen.

Zum Start kalt erwischt

Der Auftakt in die Partie hätte für die Spatzen dabei schlechter kaum laufen können. Bereits nach vier Minuten lagen sie mit 0:1 hinten. Nach einem Fehler im Spielaufbau lief der Stuttgarter Jan Ferdinand alleine auf das Ulmer Tor zu und vollstreckte eiskalt. Auch in der Folge blieb das Team aus der Landeshauptstadt cleverer. Erst nach und nach sortierten sich die Ulmer und erarbeiteten sich kurz vor der Halbzeit gute Gelegenheiten durch Ardian Morina und Steffen Kienle.

Mehr Glück nach der Pause

Nach Wiederanpfiff brauchten die Ulmer dann nur acht Minuten, ehe Adrian Beck mit seinem zweiten Saisontor den Ausgleich erzielte (53.). Und wiederum nur neun Minuten später drehte Kienle mit Saisontor Nummer fünf die Partie endgültig. In der Schlussphase verpassten es die Spatzen, das dritte Tor zu erzielen, fuhren am Ende aber einen verdienten Sieg ein.

