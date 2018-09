SSV 1846 Fußball Spatzen am Freitag gegen VfB Stuttgart II

Ulm / Gerold Knehr

Mit Ardian Morina, Vitalij Lux, Felix Nierichlo und Nicolas Jann hat Ulms Coach Holger Bachthaler vier Spieler im Kader, die er früher bereits beim FV Illertissen trainiert hatte. Pedro Allgaier wäre beinahe der fünfte geworden. Der 21-Jährige hatte in der Sommerpause einen unterschriftsreifen Vertrag des SSV Ulm 1846 Fußball vor sich liegen. „Wir wollten ihn nach Ulm holen“, bestätigt Bachthaler seine Vorliebe für ehemalige Schützlinge. Doch letztlich entschied sich der Rechtsverteidiger für den VfB Stuttgart II. So wird Allgaier heute (18.30 Uhr) ein einmaliges Gastspiel in dieser Saison im Donaustadion geben.

Dass der aus Pfullendorf stammende Allgaier heute in der Stuttgarter Startformation stehen wird, daran bestehen kaum Zweifel. Das beim SC Freiburg ausgebildete Talent, das im Sommer 2016 nach Illertissen kam, hat in den bisherigen neun Stuttgarter Punktspielen noch keine Sekunde versäumt. Sein Team ist gut in Form, blieb in den letzten vier Begegnungen ungeschlagen, trotzte am vergangenen Wochenende dem souveränen Tabellenführer Waldhof Mannheim ein 0:0 ab und gewann davor mit 3:2 beim FSV Mainz II. Jener Mannschaft also, der sich die Spatzen vor einer Woche in der Schlussphase unter Wert hoch mit 1:4 hatte geschlagen geben müssen.

Stärker als Mainz

„Der VfB II ist noch einen Tick stärker als Mainz“, weiß Bachthaler um die Schwierigkeit der heutigen Aufgabe. Da muss sich zeigen, welche Lehren die Ulmer aus dem 1:4 gezogen haben. Den VfB vom eigenen Tor fern halten, eine hohe Präsenz in den Zweikämpfen, in der Offensive mehr Gefahr und mehr Konsequenz in der Defensive – das sind einige der Schlagworte, die Bachthaler seinem Team mit auf den heutigen Weg geben wird.

Mit dem 33 Jahre alten, momentan angeschlagenen Tobias Werner hat der als U-21-Mannschaft fungierende VfB II einen Routinier in seinem Reihen, der in der vergangenen Saison mit 26 Zweitligaeinsätzen am Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Nürnberg beteiligt war. Ein Jahr älter ist auf Ulmer Seite Alper Bagceci, der in dieser Saison bislang über zwei Regionalliga-Kurzeinsätze (33 Minuten) nicht hinausgekommen ist. „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf im Team und müssen auch die Zukunft im Blick haben. Wenn die Jungen die gleiche Leistung bringen, dann spielen sie“, sagt Bachthaler zu dieser Personalie.

Volle Gegentribüne

Die heutige Begegnung firmiert als Schüler- und Vereinstag. Etwa 2500 Freitickets wurden an Interessierte aus diesem Kreis ausgegeben. Ob jeder, der ein solches Ticket bekommen hat, auch im Donaustadion aufkreuzen wird, ist fraglich. Doch es ist davon auszugehen, dass die Gegentribüne heute Abend voll besetzt sein wird. Zudem gab es auch Freitickets für diejenigen, die im DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht auf ihre Plätze kamen. Für das Zweitrunden-Spiel am 30. Oktober beginnt heute ab 8 Uhr in der Schalterhalle der SÜDWEST PRESSE (Frauenstr. 77) der Vorverkauf für Jedermann. Nach den ersten beiden Vorverkaufstagen ausschließlich für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer waren bereits 2500 Karten weg.