Fußball Siegesgefühl kommt an die Iller zurück

Jochen Baisch

Endlich ist er geschafft, der erste Heimsieg der Fußballer des FV Illertissen in diesem Kalenderjahr in der bayerischen Regionalliga: 3:2 hieß es am Ende des Nachholspiels gegen den TSV 1860 Rosenheim. Mit nunmehr 46 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Herbert Sailer auch von der vagen Sorge befreit, man könne es auch noch mit den Relegationspielen gegen den Abstieg zu tun bekommen. Nach der 3:0-Führung zur Pause durch Tore von Daniel Lang (23. Minute), Marco Hahn (28.) und Oktay Leyla (41.) kamen die Hausherren im zweiten Abschnitt gegen vehement nach vorne drängende Rosenheimer noch etwas in die Bredouille, ließen aber nur Gegentore von Majdancevic (55.) und Mayerl (84.) zu. Coach Sailer schmunzelte: „Ein ganz neues Gefühl für uns“.