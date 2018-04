WFV Pokal Sieg gegen Aalen: So feiert der SSV Ulm 1846 Fußball

Ulm / SWP

Es ist die Sensation des Mittwochabends: In einem packenden Spiel hat der SSV Ulm 1846 Fußball den Einzug in WFV-Pokal Halbfinale geschafft! In der Partie gegen den VfR Aalen ging es hoch her: Nach einem Eigentor der Spatzen und einer Spielunterbrechung wegen bengalischem Feuer, ging es in die Verlängerung. In einem spannenden Elfmeterschießen entschieden die Ulmer Fußballer die Partie für sich und feierten anschließend ausgelassen auf dem rasen und in der Kabine: