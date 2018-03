Fußball Siebte Amtszeit für Manfred Merkle

Ulm / wfv

Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, mit Pause und Nachspielzeit kommen schon mal einige Minuten hinzu. Wie es sich gehört, hielt sich der von den anwesenden Vereinsvertretern einstimmig als Vorsitzender wiedergewählte Manfred Merkle beim ordentlichen Bezirkstag des Fußballbezirks Donau/Iller an diese Vorgaben. In exakten 105 Minuten ging am Sonntagmorgen in der Mehrzweckhalle des VfB Ulm auf dem Ulmer Eselsberg die alle drei Jahre stattfindende Veranstaltung über die Bühne, in der sich die Funktionäre des Fußballbezirks zur Wahl stellen.

Merkle, zum Siebten – so lautete dann auch das erwartete Resultat dieses Bezirkstages. Der 71-Jährige, der 1999 das Amt von seinem Vorgänger Heinz Kneer übernommen hatte, geht in seine siebte Amtsperiode. Ebenfalls von der Versammlung – 18 Vereine hatten keine Vertreter entsendet – wurde Hans-Peter Füller als Vorsitzender des Sportgerichts genauso einstimmig wie Günter Stucke als Spielleiter, und stellvertretender Bezirksvorsitzender wiedergewählt.

15 Delegierte nominiert

Die bereits beim Bezirksjugendtag und der Schiedsrichterhauptversammlung gewählten Kay Friedrich (Bezirksjugendleiter) sowie Rüdiger Bergmann (Bezirksschiedsrichterobmann) wurden erwartungsgemäß in ihren Positionen bestätigt. Alle übrigen Vorstandmitglieder üben weiterhin ihre Ämter aus. Somit geht der komplette Bezirksvorstand mit unveränderter Mannschaft in die nächsten drei Jahre.

In seinem Rechenschaftsbericht blickte Bezirkschef Merkle auf drei erfolgreiche Jahre zurück und bedankte sich „für die stets faire, angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vereinen“. 15 Vereinsvertreter wurden als Delegierte für den Verbandstag in Sindelfingen am 12. Mai nominiert.

Zwei Anträge standen zur Abstimmung: Der SV Pappelau/Beiningen schlägt eine Erhöhung von drei auf fünf Vereine bei Spielgemeinschaften vor. Der SV Pfaffenhofen beantragt den Wegfall der Begrenzung von zwei Mannschaften pro Altersstufe und Mannschaftsstärke je Verein. Beide Anträge wurden mehrheitlich zur Annahme auf dem Verbandstag verabschiedet.

Als Vertreter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) stellte sich neben den beiden Vize-Präsidenten Michael Hurler und Dr. Wolfgang Zieher Vorstandsmitglied Stefan Heim, zugleich Finanzvorstand bei Bundesligist VfB Stuttgart, erstmals im hiesigen Bezirk vor.

Unter den Ehrengästen begrüßte Merkle den Ulmer OB Gunter Czisch, seinen Neu-Ulmer Amtskollege Gerold Noerenberg, als Vertreterin des Neu-Ulmer Landrates, Sabine Krätschmer, Siegfried Hummel, Vizepräsident vom Sportkreis Alb-Donau/Ulm und dessen Pendant des Sportkreises Neu-Ulm, Rudolf Stelzer, der den erkrankten Vorsitzenden Erich Winkler vertrat, sowie Gerhard Semler, Abteilungsleiter für Bildung und Sport der Stadt Ulm.

Lob dem Ehrenamt

Gunter Czisch lobte in seinem Grußwort die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vereine, die durch ihr Tun der Allgemeinheit unschätzbare Dienste leisteten. Dem schloss sich sein Neu-Ulmer Kollege an: „Jeder der Ehrenamtlichen tut mehr, als er eigentlich tun müsste.“