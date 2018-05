Fußball Sedelmeier kämpft mit Weißenhorn um die Klasse

Detlef Groninger

Der FV Weißenhorn steht in der Kreisliga A, Staffel Iller, am Abgrund. Dem Klub mit einer glorreicheren Vergangenheit in der Landesliga droht nun der Sturz in das fußballerische Niemandsland der Kreisliga B. Trainer Eckhard Sedelmeier ist in der Winterpause als Feuerwehrmann eingesprungen und versucht zu retten, was noch zu retten ist. „Ich habe schweren Herzens, aber nur bis zum Saisonende, zugesagt. Der FVW ist mein Heimatverein. Eigentlich wollte ich eine längere Trainerpause einlegen“, bekennt der 43-jährige Weißenhorner, der kurz nach Saisonbeginn beim Ligarivalen FV Ay das Handtuch geworfen hatte. „Ich habe dort die Reißleine gezogen. Es hat nicht mehr gepasst. Ich bin ehrgeizig und habe ein Problem, wenn es Stillstand gibt.“

Nun ist er bereits zum dritten Mal sportlicher Kommandogeber beim FV Weißenhorn und betritt dort dennoch absolutes Neuland in seiner Trainerkarriere. Sedelmeier: „Das ist eine reizvolle Aufgabe. Ich war aber noch nie im Abstiegskampf. Da kommst du mental aber auch an deine eigenen Grenzen.“

Verantwortliche bleiben treu

Sedelmeier hat für den Verein aus der Fuggerstadt selbst noch zu Bezirksligazeiten die Kickschuhe geschnürt. Und ehemalige Weggefährten aus den sportlich weniger prekären Tagen sind auch im Klub eingebunden. Markus Fitzel ist zweiter Vorsitzender, Fritz Reiser Schriftführer und Oliver Voggenreiter sowie Frank Weiß engagieren sich als Juniorentrainer. Und aufgrund der Rahmenbedingungen in der Abteilung und im Nachwuchsbereich wachsen Sedelmeier selbst für den Fall der sportlichen Bankrotterklärung mit dem Abstieg keine grauen Haare. „Selbst für dieses Szenario ist der Verein gut gewappnet. Es würde den Klub aufgrund der guten Jugendarbeit weniger in seinen Grundfesten erschüttern. Die C-Junioren spielen in der Landesstaffel, die B-Junioren in der Bezirksstaffel. Es wird gute Qualität nachrücken“, sagt Sedelmeier. Und für die neue Saison werden drei U-19-Akteure zu den Aktiven stoßen.

Wobei Sedelmeier den absoluten Horrorfall kategorisch ausschließt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt direkt schaffen. Und wenn wir dann doch in die Relegation müssen, bin ich überzeugt, dass wir nicht absteigen“, betont der Gymnasiallehrer. „Die Mannschaft hat sich entwickelt und ist mental ziemlich stabil für die ganzen Negativerlebnisse.“

Eckhard Sedelmeier ist bereits der dritte Weißenhorner Trainer in dieser Saison. Stefan Müller musste im September 2017 gehen, sein Nachfolger Peter Wenninger übernahm bis nur Winterpause. Und Sedelmeier musste von Beginn an mit einem dezimierten Kader nach dem Wechsel von Erhan Baki nach Dietenheim sowie den verletzungsbedingten Totalausfällen von Abwehrchef Fabio Altavini (Schambeinentzündung), den Mittelfeldakteuren Michael Ott (Schlüsselbeinbruch) und Dominik Gaiser (Mehrfachoperation am Sprunggelenk) sowie dem längerfristigen Fehlen von Alexander Zoller (Muskelfaserriss) und Raphael Fröhler (Bänderriss Sprunggelenk) der Musik hinterherrennen. Seit sechs Partien ist der FVW ohne Dreier.

Nachdem die rote Laterne und der erste Abstiegsplatz schon an den SC Staig II vergeben ist und der SV Beuren in der Bezirksliga höchstwahrscheinlich nicht direkt absteigen wird, sind die Weißenhorner nun Inhaber von Platz 15 und heißester Anwärter auf die Relegation um den Klassenerhalt. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sechs Punkte bei noch fünf ausstehenden Spielen. Deswegen sollte heute (15.30 Uhr) beim SSV Illerberg und am Montag (15 Uhr) gegen den FV Senden, einer der beiden Hauptkonkurrenten, möglichst viel Zählbares herausspringen. Sedelmeier, übrigens Fan von Kultklub Union Berlin: „Gegen Illerberg sollten wir punkten und dann gegen Senden nachlegen.“