Fußball Schwerstarbeit in Völklingen

Völklingen / Winfried Vogler

Optimisten mögen von einem Fußballfest geträumt haben, Realisten aber ahnten, dass die Regionalligapartie zwischen dem Tabellen-13. SSV Ulm 1846 Fußball beim Schlusslicht Röchling Völklingen ein Härtetest sein würde. Sie behielten Recht. Was ergebnismäßig leicht aussieht, war Schwerstarbeit. Mit dem 2:0 (0:0)-Sieg nutzten die Spatzen die Steilvorlage der Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg – Schott Mainz und Wormatia Worms verloren, die Stuttgarter Kickers kamen über ein Remis nicht hinaus.

Mit 31 Punkten rangiert der SSV 46 zehn Spieltage vor Schluss auf Nichtabstiegsplatz 13 – der sicheren Startrampe für ein weiteres Jahr Regionalliga. Da nach aktuellem Stand kein Absteiger aus der 3. Liga droht und vier Klubs aus der Oberliga dazu kommen, steigen drei (wenn beide Südwest-Vertreter aufsteigen) bis maximal fünf Mannschaften (wenn keiner den Aufstieg schafft) ab. Bei einem Drittliga-Aufsteiger aus dem Südwesten müssen vier Vereine runter – die Liga wird auf 18 Vereine reduziert.

Drei Tage nach dem 0:2 in Kassel hat sich der SSV 46 im Saarland ein wenig rehabilitiert, aber nicht mit Ruhm bekleckert. Am Dienstag ist Frühlingsanfang, doch schon zuvor am Samstag setzte in Völklingen die Frühjahrsmüdigkeit ein. Nichts von spannendem Abstiegskampf. 45 Minuten tat sich gar nichts. Rund 1400 Kilometer waren die Spatzen in der zurückliegenden Woche unterwegs. Auf dem holprigen Rasen im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion kamen sie lange nicht richtig in Fahrt. Torgefahr ging gar keine aus in diesem Duell ohne Tempo und Regionalligaformat.

Kapitän Florian Krebs immerhin gab den Optimisten. „Jedem war klar, dass wir hier abliefern mussten. In der ersten Halbzeit standen beide Teams hinten drin. Doch wir wussten, dass wir nach der Pause zu unseren Chancen kommen werden.“ Die Führung der Gäste kam freilich glücklich zustande. Nach einem Handspiel im Völklinger Strafraum verwandelte Ardian Morina (53.) den Elfmeter sicher. Dass das Tor durch einen Standard fiel, passte zum Spiel. Mit der Führung im Rücken wurden die Aktionen des SSV 46 zielstrebiger, vor allem in puncto Torgefährlichkeit. Lohn für couragierteres Auftreten war das 2:0 durch Steffen Kienles dritten Saisontreffer. Nach einem Eckball von Luigi Campagna und Verlängerung von Johannes Reichert nickte er aus wenigen Metern den Ball über die Torlinie.

Damit war der Samstag gerettet, denn die Gastgeber waren zu harmlos. Am Ende einer Partie der Fehlpässe, Umständlichkeiten und Missverständnisse feierten die Ulmer den Dreier wie eine Erlösung. Der kleine Befreiungsschlag war optimaler Lohn für die Reisestrapazen.

Röchling Völklingen – SSV Ulm 46 0:2 (0:0)

SSV Ulm 1846 Fußball: Betz – Schmidts, Krebs, Schindele, Kammerbauer – Reichert, Campagna – Kienle, Morina (75. Celiktas), Bagceci (82. Nierichlo) – Braig (90. Rathgeber).

Tore: 0:1 Morina (53./Handelfmeter), 0:2 Kienle (57.).

Gelbe Karten: Birk, Meridja, Metin, Zimmer – Krebs Celiktas, Braig, Morina.

Schiedsrichter: Göpferich (Bad Schönborn).

Zuschauer: 150.