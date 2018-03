Fußball Schwer-Brüder kehren nach Pfaffenhofen zurück

Detlef Groninger

Pfaffenhofen ist in der neuen Fußball-Saison fest in „Schwerscher Hand“. Thomas Schwer – bislang spielender Co-Trainer beim bayerischen Landesligisten FC Gundelfingen – soll als Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Pfaffenhofen (Kreisliga B/Iller) für Aufbruchstimmung sorgen und Bruder Michael kehrt als sportlicher Kommandogeber zum Bezirksligisten SV Beuren zurück. „Das ist ein kleiner Bruderkampf in der Marktgemeinde“, scherzt Michael.

Die Schwers hatten als Duo nach dem TSV Holzheim 2016 auch vor dieser Spielzeit den Klub aus dem Pfaffenhofener Gemeindeort erstmals in der Vereinsgeschichte in die Eliteklasse des Bezirks geführt – und dann ihre Hüte genommen. „Wir wollten Veränderungen rund um die Mannschaft haben. Dabei sind wir uns mit der Abteilungsleitung aber nicht einig geworden. Wir sind aber nicht im Streit auseinandergegangen“, erinnert sich Michael Schwer, mit 37 vier Jahre älter als sein Bruder.

Deswegen wurde auch für die neue Spielzeit schnell Einigkeit über eine neue Ära mit 50 Prozent der Schwer-Brüder erzielt. „In den Gesprächen wurde schnell klar, dass beide Seiten wieder Lust aufeinander hatten, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Der Verein ist auch noch dankbar, für das was wir damals geleistet haben“, ergänzt der Weißenhorner, der beruflich im Vertrieb für einen Baumaschinenhersteller in Ehingen tätig ist.

Gute Perspektiven

Zumal Michael Schwer noch das Entwicklungspotenzial im einzigen Klub im Bezirk mit drei aktiven Mannschaften im Spielbetrieb sieht. „Der SV Beuren hat derzeit auch was die Jugendarbeit angeht, die beste Phase in der Klubgeschichte. Es ist sensationell, was da abläuft. Die Jungs sind engagiert und haben das Herz am richtigen Fleck. Meine Vorfreude ist schon groß“, gibt der frühere Beurener Spieler zu.

Er hofft nun natürlich auf den derzeitigen SVB-Kommandogeber Markus Hofele, der gleich bei seinem Amtsantritt in der Winterpause angekündigt hatte, nur bis zum Saisonende das Zepter schwingen zu wollen. „Ich habe ihm für den Klassenerhalt schon das eine oder andere Kaltgetränk versprochen“, verkündet Schwer.

Zuvor will er aber seine anderen beiden sportlichen Baustellen mit Bravour zu Ende bringen. Nach vier Jahren hört er im Juni als DFB-Stützpunkt-Trainer am Ulmer Kuhberg auf. „Das ist zeitlich auch vom Beruf her nicht mehr machbar“, sagt Schwer. Dort hatte er auch Tobias Werdich, inzwischen Torwart der U 16 des VfB Stuttgart, unter seinen Fittichen. Zudem saugt er die Erfahrungen in Buch auf, bevor er ab November den A-Lizenz-Lehrgang absolviert. Schwer schwärmt über Buchs Erfolgscoach: „Harald Haug ist der beste Trainer im Bezirk. Es ist für das eigene Selbstwertgefühl wichtig, wenn du für deine Arbeit von ihm Anerkennung bekommst. Ich war nie nur der Hütchenaufsteller. Wir haben immer auf Augenhöhe diskutiert.“