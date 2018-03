Spatzen Schneeballschlacht statt Fußball

Ulm / Gerold Knehr

Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.“ So heißt es in einem alten Arbeiterkampflied. Am Samstag machte der SSV Ulm 1846 Fußball diese Erfahrung. Nichts ging mehr. Nicht, dass die Spatzen zum Mittel des Streiks gegriffen hätten. Stattdessen hatte Frau Holle ab dem Vormittag mit derart starkem Arm über der Stadt ihre Betten geschüttelt, dass an Fußball nicht zu denken war. Um elf Uhr war die Schneedecke im Donaustadion bereits fünf Zentimeter hoch – und ein Ende der Schneefälle nicht abzusehen. Der eilends einberufenen Platzkommission blieb nichts anderes übrig, als das für 14 Uhr angesetzte Regionalligaspiel zwischen Ulm und dem TSV Steinbach abzusagen.

Beiden Teams kam der heftige Wintereinbruch ungelegen. Der TSV Steinbach, der am vergangenen Wochenende zum Punktspielauftakt 2018 spielfrei war und bereits am Freitag nach Langenau angereist war, fuhr unverrichteter Dinge wieder zurück nach Hessen. Und die Ulmer mussten ohnmächtig zusehen, wie sie der FSV Frankfurt mit dem 2:1-Heimsieg gegen Stadtallendorf in der Tabelle überholte. Die Spatzen fielen auf Rang 14 zurück, den ersten möglichen Absteigerplatz.

Aus dem Rhythmus gebracht

„Wir sind aus dem Rhythmus gebracht worden“, bedauert Lutz Siebrecht, Ulms Sportlicher Leiter. Denn nach dem 1:1 vor einer Woche bei 1899 Hoffenheim II muss der SSV 46 jetzt eine zweiwöchige Pause bis zum nächsten Spiel am 3. März beim KSV Hessen Kassel überbrücken. Am kommenden Wochenende sind die Spatzen spielfrei. Die Freundschaftsspiel-Serie gegen Chinas U-21-Auswahl, die am Samstag in Ulm hätte aufkreuzen sollen, ist vom DFB aus sportpolitischen Gründen abgesagt worden. Das erste Heimspiel 2018 findet nun vermutlich erst am 10. März gegen den SV Elversberg statt. Es sei denn, das Nachholspiel gegen den TSV Steinbach wird davor terminiert. Heute wollen beide Seiten mit der Regionalliga-Verwaltung über einen neuen Termin beraten.

Trainer Tobias Flitsch blieb am Samstag nichts anderes übrig, als seine Spieler auf dem Kunstrasen üben und ein teaminternes Spielchen bestreiten zu lassen. Ein richtiges Training freilich war dies nicht. Denn es hatte am Nachmittag noch längst nicht aufgehört zu schneien. So glich die Übungseinheit doch eher einer Schneeballschlacht.