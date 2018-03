FV Illertissen Schlusspfiff schon nach 60 Minuten

jb

Nur eine Stunde dauerte der Test der Fußballer des FV Illertissen auf dem Kunstrasen in Gersthofen gegen den Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Dann hatte der Schiedsrichter genug, denn der heftige Schneefall ließ keine reguläre Spielerei mehr zu. Beim Stand von 3:1 für die klassentieferen Schwabmünchner wurde der letzte Probelauf der Illertisser vor dem ersten Regionalliga-Punktspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) in Passau beim SV Schalding-Heining abgebrochen.

„Das hatte nach der Pause mit richtigem Kicken rein gar nichts mehr zu tun“, beschrieb der Illertisser Spielleiter Hermann Schiller die Szenerie in Gersthofen (bei Augsburg). Hätte man die Partie nicht bereits um 11 Uhr angesetzt, wäre das Spiel nie und nimmer angepfiffen worden.

Große Erkenntnisse haben die beiden Illertisser Trainer Herbert Sailer und Timo Räpple nicht ziehen können, obwohl sie in dieser Stunde Spielzeit immerhin 15 Feldspielern und zwei Torleuten Spielpraxis verschafft haben. Der Bayernligist war durch einen verwandelten Strafstoß in Front gegangen. Nach dem Ausgleich durch Daniel Lang erzielte Schwabmünchen zwei weitere Treffer. Danach war Schluss, nichts ging mehr.

Bis zum kommenden Samstag ist kein zusätzlicher Test geplant. Das Nachholspiel gegen den TSV Rosenheim ist auf den Dienstag, 23. März (19 Uhr), also unter Flutlicht, im Vöhlinstadion anberaumt worden.