Für den Aufstieg hat es am Ende nicht gereicht. Der SSV Ulm 1846 Fußball beendet die Regionalliga-Saison 2021/22 als Vizemeister auf dem zweiten Tabellenplatz. Am letzten Spieltag gelang durch den 3:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart II noch einmal ein Erfolgserlebnis zum Schluss, bevor am kommenden Samstag noch das Saisonhighlight WFV-Pokalfinale gegen die Stuttgarter Kickers ansteht. Wer schoss in dieser Regionalliga-Spielzeit die meisten Tore, wer stand am längsten auf dem Platz und was waren die besonderen Momente der Saison? Eine Übersicht.



Kader, Einsätze, Tore

Torhüter Christian Ortag (16 Einsätze bei 36 Partien), Niclas Heimann (20), Marvin Seybold (-)



Christian Ortag (16 Einsätze bei 36 Partien), Niclas Heimann (20), Marvin Seybold (-) Abwehr Johannes Reichert (35 Einsätze/8 Tore), Thomas Geyer (33/-), Bastian Allgeier (30/1), Michael Heilig (27/-), Lennart Stoll (16/2), Cedric Guarino (23/-), Milan Petrovic (15/-), Marcel Schmidts (Stand in dieser Spielzeit verletzungsbedingt nicht im Kader), Jonas Kehl (6/Abgang im Winter), Hendrik Hansen (-)

Mittelfeld Robin Heußer (34/4), Adrian Beck (32/11), Philipp Maier (25/-), Nicolas Jann (33/9), Jannik Rochelt (31/1), Nicolas Wähling (33/6), Fabian Benko (23/2), Lukas Kiefer (23/2), Aiden Mesias (1/-),

Angriff Tobias Rühle (13/5), Phil Harres (34/8), Simon Klostermann (12/1/Zugang im Winter), Levin Kundruweit (8/-), Anton Fink (8/-/Abgang im Winter), Lukas Sonnenwald (5/-/U19 und Abgang im Winter), Ardian Morina (Stand in dieser Spielzeit verletzungsbedingt nicht im Kader)

Beste Torschützen

Adrian Beck 11 Treffer

Nicolas Jann 9 Treffer

Johannes Reichert 8 Treffer

Phil Harres 8 Treffer

Nicolas Wähling 6 Treffer

Tobias Rühle 5 Treffer

Meiste Spielzeit

Johannes Reichert 3070 Minuten

Robin Heußer 2970 Minuten

Thomas Geyer 2964 Minuten

Adrian Beck 2519 Minuten

Nicolas Jann 2317 Minuten

Meiste Karten

Philipp Maier 1 rote Karte/8 gelbe Karten

Nicolas Wähling 7 gelbe Karten

Adrian Beck 6 gelbe Karten



SSV Ulm Saisonabschluss Umfrage: Was sagen Sie zur Spielzeit der Ulmer Fußballer und welche Erwartungen haben Sie jetzt? Ulm

Höchster Sieg

eindeutigste und höchste Sieg gelang den Spatzen am 16. April im Derby gegen den VfR Aalen. Die Mannschaft von Thomas Wörle setzte sichersten Aufeinandertreffen gegen Meister SV Elversberg im August 2021. Das Spiel entschieden die Ulmer bei zwei Gegentoren mit 4:2 für sich. Dergelang den Spatzen am 16. April im Derby gegen den VfR Aalen. Die Mannschaft von Thomas Wörle setzte sich in dieser Partie mit 4:1 durch . Gleich viele Treffer erzielte der SSV 46 Fußball übrigens imgegen Meister SV Elversberg im August 2021. Das Spiel entschieden die Ulmer bei zwei Gegentoren mit 4:2 für sich.

Höchste Niederlage

SG Sonnenhof Großaspach, als endgültig der Traum vom Titel platzte. Bei lediglich fünf Saisonniederlagen fielen Ihre höchste Niederlage kassierten die Spatzen am vorletzten Spieltag gegen die, als endgültig der Traum vom Titel platzte. Bei lediglich fünf Saisonniederlagen fielen beim 1:3 in Großaspach am 7. Mai 2022 die meisten Gegentreffer.

Höchste Zuschauerzahl

SSV Ulm gegen TSV Steinbach Haiger 3891 Zuschauer

SSV Ulm gegen TSV Schott Mainz 3830 Zuschauer

SSV Ulm gegen VfR Aalen 3672 Zuschauer

Newsletter zum SSV Ulm 1846 Fußball Ob Interview, Spielbericht, Liveticker oder Hintergrundstory – die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE hält Sie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Laufenden. In der gedruckten Zeitung, digital auf swp.de und in unserem Newsletter „Achtzehnsechsundvierzig“. Einmal wöchentlich stellen wir die Top-Neuigkeiten in kompakter und aufbereiteter Form für Sie zusammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wird der Newsletter jeden Freitagnachmittag als E-Mail versendet – viermal im Monat und kostenfrei. Hier geht’s zur Anmeldung.

Besondere Statistiken und Momente

Wie schon in der vergangenen Regionalliga-Spielzeit präsentierte sich Kapitän Johannes Reichert als treffsicherster Elfmeterschütze der Liga. Mit 8 Toren, die er allesamt vom Punkt erzielte, zählt der Ulmer Rekordspieler auch zu den besten Torjägern in der Spatzen-Elf.

als treffsicherster Elfmeterschütze der Liga. Mit 8 Toren, die er allesamt vom Punkt erzielte, zählt der Ulmer Rekordspieler auch zu den besten Torjägern in der Spatzen-Elf. Der 1:0-Sieg im Rückspiel gegen Kickers Offenbach zählt definitiv zu den besonderen Momenten in dieser Saison. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause im Dezember traf Jannik Rochelt in einer umkämpften und intensiv geführten Partie und sicherte den Spatzen dadurch die Tabellenführung vor Weihnachten. Als Spitzenreiter ging es in die Pause.

zählt definitiv zu den besonderen Momenten in dieser Saison. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause im Dezember traf Jannik Rochelt in einer umkämpften und intensiv geführten Partie und sicherte den Spatzen dadurch die Tabellenführung vor Weihnachten. Als Spitzenreiter ging es in die Pause. Highlight DFB-Pokal: Als im August der 1. FC Nürnberg zur ersten Runde des DFB-Pokals nach Ulm kam, war es das erste, richtige Großereignis in der Stadt seit der Corona-Pandemie. Über 6000 Zuschauer sahen, bei den damals noch geltenden Covid-Einschränkungen, den 1:0-Sieg des Zweitligisten im Ulmer Donaustadion.



Info Die aufgeführten statistischen Werte beziehen sich auf die Regionalliga Südwest. DFB-Pokal und WFV-Pokalspiele ausgenommen. Quelle: transfermarkt.de.