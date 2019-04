Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Bei der Ulmer 0:2-Niederlage in der Hinrunde zog sich Steffen Kienle einen Kreuzbandriss zu. Am Samstag, beim 0:0 im Donaustadion, erwischte es Johannes Reichert ganz böse. Der Innenverteidiger des Ulmer Regionalligisten zog sich bei einem Zusammenprall mit Carlo Boukhalfa einen doppelten Jochbeinbruch und einen Kieferbruch zu. Erwischt hat es auch die rechte Augen- und Nasenhöhle. „Am Montag werde ich operiert. Das Pokalfinale am 25. Mai kann ich vergessen. Die Saison ist für mich gelaufen“, berichtete Reichert am Sonntag aus dem Bundeswehr-Krankenhaus.

Was war passiert? Nach einer knappen Stunde waren Reichert und der zur Halbzeit eingewechselte Freiburger Boukhalfa mit den Köpfen zusammengeprallt. „Ich war zuerst am Ball, dann kam er und traf mit der Stirn voll meine rechte Gesichtshälfte“, erzählt der 27-Jährige über die schlimmste Verletzung in seiner Fußballer-Laufbahn.

Reicherts Verletzung war der negative Höhepunkt einer Begegnung, die kaum positive Highlights hatte. „Es war nicht einfach für uns. Wir haben im Pokal beim 4:1 in Reutlingen viel Energie verloren. Uns hat ein wenig die körperliche und geistige Frische gefehlt“, sagte Holger Bachthaler, der Trainer der Ulmer, die im Andenken an ihren verstorbenen langjährigen Busfahrer Richard Jethon mit einem Trauerflor am Ärmel spielten.

In der ersten Halbzeit hatte Freiburg zwei gute Chancen. Nach einem Ausrutscher von Lukas Hoffmann lief Marvin Plieninger allein auf Ulms Torwart David Hundertmark zu, spitzelte aber den Ball neben das Tor (19.). Sein Stürmerkollege Christoph Daferner vergab frei vor dem Ulmer Tor einen Kopfball. (34.).

Die Gastgeber hatten im zweiten Durchgang die Oberhand. Die zunächst geschonten Marcel Schmidts, Ardian Morina und Nicola Jann brachten mehr Elan ins Spiel. Morina (83.) hatte Pech, sein Schuss wurde im letzten Moment noch zur Ecke abgefälscht.

Bachthaler nutzte die Begnung zu einigen Experimenten. Albano Gashi spielte anstelle des scheidenden Luigi Campagna in defensiven Mittelfeld. „Ich fühle mich auf allen zentralen Positionen wohl“, unterstreicht der Ex-Ingolstädter seine Vielseitigkeit. In der Abwehr bekam Lukas Hoffmann eine Chance. Er begann auf der linken Abwehrseite, tauschte später die Position mit Michael Schindele. Beide konnten wie auch Aron Viventi kaum Akzente setzen.