Fußball Rücktritt sorgt für Probleme

Illertissen / Jochen Baisch

Eines hatte die Fußballer des FV Illertissen, in welcher Liga sie auch spielten, immer ausgezeichnet: Eine bemerkenswerte Konstanz bei den Trainern. So saß Karl-Heinz Bachthaler, der den FVI von der Landesliga bis in die bayerische Regionalliga geführt hatte, ganze 15 Jahre auf dem Regiestuhl. Sein Sohn und Nachfolger Holger Bachthaler, der derzeit die Ulmer Spatzen unter seinen Fittichen hat, coachte den Illertal-Klub in der vierthöchsten Liga immerhin viereinhalb Spielrunden. Ilija Aracic, heute Co-Trainer beim Bundesligisten VfB Stuttgart, war im Illertal eineinhalb Jahre Chef-Coach. Herbert Sailer, einst und auch jetzt wieder Assistent bei Holger Bachthaler, brachte es auf sechs Monate. Stefan Anderl, der am vergangenen Dienstag beim aktuellen Tabellen-Vierzehnten das Handtuch geworfen hat, kam gerade mal auf ein gutes Vierteljahr.

Jetzt kommt Augsburg

Jetzt, unmittelbar vor dem Kräftemessen des Illertaler am morgigen Freitag (19 Uhr) im Vöhlinstadion gegen den FC Augsburg II, ist guter Rat teuer, mit dem der verfahrene Karren wieder auf geordnete Bahnen gelenkt werden soll. Der Rücktritt des 53-jährigen Anderl, der zuvor beim Nachbarn und Liga-Rivalen FC Memmingen zunächst Erfolge gefeiert hatte und ein Jahr später von den Allgäuern gefeuert worden war, kam auch für die FVI-Verantwortlichen überraschend. Die gesundheitlichen Probleme des Berufsschullehrers sind bestimmt nicht vorgeschoben, denn Anderl hat sich von seiner ernsthaften Erkrankung, die ihn im Juni mitten in der Saisonvorbereitung in die Ulmer Uniklinik zwang, nicht vollständig erholt. Wahr ist allerdings auch, dass die vielen und ungewohnten Misserfolge der kickenden Illertaler in der Öffentlichkeit schon auch in Verbindung mit dem neuen Coach gesehen worden sind.

Die personelle Umstrukturierung des Kaders und viele Verletzungen haben das Ihrige dazu beigetragen. Sie allein erklären aber die lediglich zwölf Zähler nach ebenso so vielen Saisonspielen nicht, denn der neue Kader mit 13 Neuverpflichtungen wird von den Illertissern schon als Regionalliga-tauglich angesehen. Vermutlich hätte ein weiterer Ausrutscher gegen Augsburg ihn den Job gekostet.

Wer die Mannschaft morgen im Vöhlinstadion coacht, ist noch nicht entschieden. Landesliga-Trainer Markus Schaich, der schon bei der Erkrankung von Anderl als Nothelfer in Erscheinung getreten ist, oder Co-Trainer Hubert Renzhofer kommen in Frage. Auf den nach seinem Ausraster in Aschaffenburg für vier Spiele gesperrten Innenverteidiger Volkan Celiktas und auf Gelb-RotSünder Burak Coban müssen die Illertisser verzichten. Ob Moritz Nebel, der in Aschaffenburg wegen einer leichten Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste, dabei sein kann, ist noch ungewiss. Ein Sieg gegen den Tabellennachbarn ist obligatorisch.