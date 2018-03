SSV Ulm 1846 Fußball Roma KG wird Spatzen-Sponsor

Ulm / gek

Der Sponsorenkreis beim SSV Ulm 1846 Fußball erweitert sich. Heute soll am Firmensitz in Burgau der neueste Spatzen-Gönner vorgestellt werde: die Roma KG, ein Geschäftspartner des Ulmer Sport-Vorstands Anton Gugelfuß. Die Firma ist seit dem Jahr 2010 Exklusivpartner beim Bundesligisten FC Augsburg. Roma-Geschäftsführer Roland Uffinger hat im vergangenen Herbst ein Heimspiel im Donaustadion besucht und will nun in größerem Rahmen in Ulm einsteigen.

Sportlich scheinen die Spatzen eine zweite Heimat im Raum Göppingen gefunden zu haben, aus dem der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht und Trainer Tobias Flitsch kommen. Außer dem Spiel am Freitag beim SV Ebersbach plant der SSV 46 am Mittwoch (18.30 Uhr) einen Test bei Oberligist Göppinger SV