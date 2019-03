Die Bundesliga ruft. Die A-Junioren des SSV 46 Fußball haben den Sprung in die Eliteklasse ihres Altersbereichs auf dem Wunschzettel. Als Oberliga-Spitzenreiter geht die Mannschaft von Trainer Fabian Hummel in die entscheidende Saisonphase: „Die ersten zwei Spiele sind richtungsweisend für uns. Da siehst du gleich, ob es Richtung Aufstieg geht oder noch eng wird.“

Nach dem Start morgen (14 Uhr) auf dem Kunstrasen bei der Jahnhalle gegen den FV Lörrach-Brombach kommt es eine Woche später zum Gipfeltreffen beim nur zwei Punkte schlechteren Verfolger VfR Aalen. „Wenn wir unsere Leistungsfähigkeit abrufen können, dann haben wir gute Chancen auf den Aufstieg. Die Spieler haben gegenüber dem Herbst deutliche Fortschritte bei der Athletik und im Spieltempo gemacht. Wir hatten damals noch viel mehr Probleme mit den Mannschaften mit älteren Spielern“, ergänzt der scheidende Coach, in der neuen Saison Manager des Oberligisten FV Ravensburg und Trainer der dortigen U-23-Mannschaft.

Der Titelgewinn der A-Junioren wäre umso bemerkenswerter, nachdem 80 Prozent des Kaders dem jungen Jahrgang angehört. „Die Jungs hätten es verdient, einmal in der höchsten Klasse spielen zu können“, so Hummel, der die Talente dieses Jahrgangs schon letzte Saison bei den B-Junioren zum Bundesligaaufstieg geführt hatte. Zudem war der Großteil auch zwei Jahre vorher für den erstmaligen Sprung der Ulmer U 15 in die Regionalliga verantwortlich.

Die Oberliga-C-Junioren des SSV 1846 Fußball sind als momentan erster Nichtabsteiger morgen (14 Uhr) auf Kunstrasen im Kellerduell beim Vorletzten Karlsruher SC II gefordert, der vier Punkte weniger auf dem Konto hat. Ulms Trainer Tim Hille: „Die Jungs haben super trainiert. Ich bin überzeugt, dass der Aufwand belohnt wird und wir einen Dreier einfahren.“