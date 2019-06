Für den TSV Senden hat sich das Nachsitzen gelohnt: Der Kreisliga-A-Klub setzte sich am Montagabend gegen den hoffnungsfrohen FV Weißenhorn in der Fußball-Relegation 2:1 (1:1) durch. Unterm Strich war dies durchaus verdient, da der TSV präsenter war.

„Das ist eine 50:50-Chance“, hatte Reinhold Steinbrecher noch betont. Der Trainer des Kreisliga-B/Iller-Zweiten hatte schon geahnt, welches Kaliber in Au mit dem A/Iller-15., dem TSV Senden, warten sollte. Vor gut 800 Zuschauern entwickelte sich eine packende Begegnung auf Augenhöhe. Zunächst war die Steinbrecher-Truppe tonangebend und ging auch verdientermaßen durch Jens Ritter (17.) in Führung. Aber Senden kämpfte sich zurück und erzielte nach einem listig ausgeführten Freistoß durch Tamer Arslan (25.) den Ausgleich.

Dann gewann die Partie zunehmend zwar nicht an Klasse, aber an Spannung. Firat Ciftci kam eher zufällig zum umjubelten 2:1-Treffer (63.) für Senden. Der FVW, der eigentlich die Schmach aus der Vorsaison tilgen wollte, als man in der Abstiegs-Relegation gegen Jedesheim hängen geblieben war, hatte nicht mehr allzu viel entgegen zu setzen. Raphael Fröhler vergab noch eine Chance aus zehn Metern (75.), Senden hatte kurz vor dem Abpfiff noch Hoffnung auf einen Foulelfmeter, aber nach kurzer Nachspielzeit war das ohnehin kein Thema mehr.

Der Jubel kannte beim TSV Senden verständlicherweise keine Grenzen mehr, der FV Weißenhorn war (nieder-)geschlagen, und spielt die nächste Saison ein weiteres Mal in der Kreisliga B/Iller.

