Bereits am Mittwoch starten die publikumsträchtigen Relegationsspiele im Fußball-Bezirk. In Ludwigsfeld (18 Uhr) treffen die Kreisliga B-Vizemeister FKV Neu-Ulm (Staffel B2) und FC Burlafingen II (B4) aufeinander. Der Sieger fordert am Dienstag, 21. Juni (18 Uhr, Ort noch unbekannt) den 13. der A2...