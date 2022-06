Wer sichert sich den letzten Platz in der Bezirksliga Donau/Iller? In der SG Ingstetten/Schießen steht der erste Teilnehmer des großen Finales am 25. Juni schon fest, an diesem Freitag (18 Uhr) wird in Gögglingen zwischen den Kreisliga A-Zweiten SV Beuren (A3) und FV Asch-Sonderbuch (A1) der Gegn...