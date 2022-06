Das Relegationsfieber steigt bei den Fußball-Kreisligisten TSV Regglisweiler (B3-Zweiter) und beim A3-14. TSV Senden. Am Sonntag (17.30 Uhr) wird in Illerrieden der letzte A3-Klub für die neue Saison ermittelt. Bei Regglisweiler wird Abteilungsleiter Christian Heussner am Mittag im Vereinsheim sei...