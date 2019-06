Srbija Ulm hat am Freitag Gerlenhofen geschlagen und trifft im Kampf um die Bezirksliga auf Erbach oder Westerheim.

Srbija Ulm ist nur noch einen Schritt vom ersten Bezirksliga-­Aufstieg in seiner Vereinsgeschichte entfernt. Im Relegations-Halbfinale setzte sich der FC am kommenden Freitag (18 Uhr) mit 3:1 gegen den FV Gerlenhofen durch. Spielertrainer Silvio Mikic hatte die Serben in der 20. Minute erstmals in Führung geschossen, ehe Armin Sassmann vor 1080 Zuschauern den Gerlenhofener Ausgleich erzielte. Kurz nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung durch einen Doppelschlag von Dennis Divkovic (49.) und Nemanja Malesevic (54.). „Dem konnten wir dann nichts mehr entgegensetzen“, gab FV-Abteilungsleiter Klaus Hegele zu. Angesichts einer tollen Zuschauerkulisse tat die Niederlage nicht mehr ganz so weh. „Das war trotz allem ein toller Abschluss einer Riesensaison“, freute sich Hegele über mehrere hundert Gerlenhofener Schlachtenbummler bei dem Spiel in Holzheim.

Wo das Finale am Freitag ausgetragen wird, steht ebenso noch nicht fest wie der Endspielgegner. Denn der Bezirksliga-13. Erbach muss sich am Samstag (17.30 Uhr) in Seißen im zweiten Halbfinale dem Ansturm des SV Westerheim erwehren. Srbija-Coach Mikic ist es egal, wer sein Team herausfordert: „Es wird so oder so noch eine Nummer schwieriger.“

Ein großes Brimborium wird im Vorfeld aber nicht mehr betrieben. „Das ist doch alles mehr Schein als Sein“, spricht Abteilungsleiter Dominik Essl vom TSV Erbach Klartext. Kaffee und Kuchen oder ein gemeinsames Mittagessen sorgen eher für einen zusätzlichen Druck vor der Nervenschlacht als für neue Motivation. In Westerheim ist der Tiefschlag mit der Niederlage im Endspiel um den A/Alb-Titel beim TSV Bermaringen verdaut. „Wir sind mental wieder bereit“, kündigt Abteilungsleiter Jochen Doll an: „Wir kommen in voller Besetzung.“

Bereits um den Aufstieg oder den Klassenerhalt geht es am Sonntag (16 Uhr) in Offenhausen zwischen dem B/Donau-Zweiten SV Ljiljan Ulm und dem A/Donau-15. TSV Einsingen, der schon in der vergangenen Spielzeit per Relegation den Rettungsanker geworfen hatte. „Nach dieser Saison ist die Relegation für uns ein glücklicher Umstand“, sagt der scheidende TSV-Spielertrainer Herbert Sandner. „Wir sind Außenseiter. Ich werde zu knabbern haben, um 15 Spieler zusammen zu kriegen.“ Sein Nachfolger wird Joachim Köpf.

Bei dem erst 2003 gegründeten SV Ljiljan Ulm elektrisiert das Spiel die Massen. Befreundete Vereinskicker mit bosnischem Migrationshintergrund aus München und Nürnberg haben sich für die verbale Unterstützung angekündigt. „Wir rühren kräftig die Werbetrommel“, bekennt SV-Abteilungsleiter Erdin Asani. Erfolgstrainer „Nedo“ Kaltak hofft zu seinem Abschied auf den großen Wurf. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Dafür kommt mit Mittelfeldakteur Dino Tahirovic ein Kicker aus der dritten bosnischen Liga.