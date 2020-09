Das Spruchband „Football belongs to the peopble“ haben Fußball-Fans zum Saisonbeginn an der Stehtribüne im Donaustadion aufgehängt. Die unterschiedlichen Vorgaben in der Corona-Krise, wie viele Zuschauer in welchem Bundesland und Stadion erlaubt sind, stehen bei Anhängern in der Kritik. © Foto: Lars Schwerdtfeger