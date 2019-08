Der FVI-Kapitän wird beim 0:2 gegen Türkgücü München ausgewechselt. Verdacht auf Kreuzbandriss.

Sorgen beim FV Illertissen. Nicht nur wegen des vierten Spiels in Folge ohne Sieg. Gegen den SV Türkgücü München, den ambitionierten und hochkarätig besetzten Aufsteiger, kann man durchaus mal mit 0:2 (0:1) verlieren. Auch wenn das Team von Trainer Reiner Maurer nicht in Bestform agierte. „Ich weiß nicht, ob die nochmals in so einer schlechten Verfassung auftreten werden“, ärgerte sich Maurers Illertisser Kollege Marco Küntzel.

Noch bedenklicher als das Resultat stimmt ihn ein Blick auf sein kickendes Personal, das verletzungsbedingt immer geringer wird. In der 26. Minute musste Kapitän Manuel Strahler verletzungsbedingt vom Platz. Bei einer Flanke verdrehte er sich ohne gegnerische Einwirkung das Knie. Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, „doch das wird eine längere Geschichte“, befürchtet Küntzel. Er befürchtet einen Innenband- oder sogar einen Kreuzbandriss.

Transferperiode dauert noch zwei Wochen – Muss der FVI nachlegen?

Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, müsse der FVI in der noch zwei Wochen laufenden Transferperiode nachlegen, fordert der Coach. Denn auch Antonio Pangallo ist angeschlagen. Stanislav Herzel und Sebastian Enderle gingen angeschlagen in die Partie. Letzterer musste wegen Adduktorenproblemen ebenfalls ausgewechselt werden.

Bis zu Stahlers Ausfall konnte sich Türkgücü keine Torchance erspielen. Das änderte sich im Laufe der Begegnung, in der beide Seiten technische Mängel offenbarten. Die Illertisser leisteten sich zu viele Ballverluste und kassierten durch Marco Holz in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Patrick Hasenhüttl (78.) Gegentreffer.

Fairplay-Preis des bayrischen Fußballverbandes für Maurice Strobel

Positiv bleibt die Begegnung nur Maurice Strobel in Erinnerung – obwohl auch der Kreativmann und Ballverteiler im Mittelfeld am Samstag keinen guten Tag erwischt hatte. Er erhielt den Fairplay-Preis des bayerischen Fußballverbandes, weil er bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Bayern II in der vergangenen Saison eine Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters korrigierte.

Am Dienstag (18 Uhr) muss der FV Illertissen im bayerischen Pokal beim Bayernligisten TSV Kottern ran.

