Das Derby steht an. Am Samstag spielt der SSV Ulm 1846 Fußball beim VfR Aalen. Vier Tage vor dem Auswärtsspiel muss sich der Ligakonkurrent vor dem Arbeitsgericht verantworten. Der Kläger: Ex-Trainer Uwe Wolf. Den hatte der Verein im Frühjahr freigestellt und war bundesweit in die Schlagzeilen g...