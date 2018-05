Fußball Quirliges Gewusel

Einladungen für 2019 sind bereits gedruckt

Die Planung für das Mini-Masters-Turnier im kommenden Jahr wird ab heute aufgenommen. TSV Neu-Ulms Hauptorganisator Karsten Neumann will direkt im Anschluss an das diesjährige U-11-Jugendturnier die Einladungen an die Vereine verschicken. „Umso früher, desto besser“, meint Neumann. Gleichzeitig will er nächstes Jahr noch mehr hochklassige Vereine willkommen heißen: „Wir wollen den ein oder anderen Bundesligisten an Bord haben. Das wird aber sehr schwer, weil sie unter vielen Einladungen auswählen können“. Der Zeitplan steht: Die meisten Mannschaften aus dem Teilnehmerfeld sollen am 1. und 2. Juni 2019 wieder um den Wanderpokal kämpfen.