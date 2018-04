Regionalliga Pokaltraum der Ulmer Fußballer in Gefahr

Pokaltraum der Ulmer Fußballer in Gefahr

Ulm / Winfried Vogler

Vier Tore in den letzten acht Minuten – eigentlich eine Schlussphase, die jeden Zuschauer begeistert. Doch bei der 1:4-Heimniederlage von Fußball-Regionalligist SSV Ulm 1846 im Heimspiel gegen Kellerklub TuS Koblenz hatten viele der knapp 1400 Anhänger von der Torflut nichts mehr mitbekommen und schon vorher kopfschüttelnd das Donaustadion verlassen.

Nach dem Führungstreffer der Gäste in der 58. Minute und dem vorentscheidenden 0:2 (82.) ging es ruckzuck. Die Rheinländer konterten die kopflos agierenden Platzherren klassisch aus und erzielten zwei weitere Tore. Der Kopfballtreffer von Thomas Rathgeber (89.) zum 1:3 war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

Was blieb, waren lange Gesichter auf Ulmer Seite. Das war wirklich kein Probelauf für das Finale im WFV-Pokal. Der Pokalsieg? So jedenfalls nicht. Nach dem Debakel fand der Ulmer Sportvorstand Anton Gugelfuß klare Worte und forderte von der Mannschaft, sich kritisch zu hinterfragen, um den Traum vom Cupsieg keinesfalls zu gefährden.

Zukunftsweisende Fragen

Bis dahin bleiben einige Fragen. Wie geht es Ardian Morina? Was hat Christian Sauter? Für beide Spieler war die Partie vorzeitig beendet. Morina wurde mit einer Knöchelverletzung schon vor der Pause auf der Trage in die Kabine gehoben. Sauter erlitt nach seiner Einwechslung eine Oberschenkelzerrung. „Reichlich Arbeit“, konstatierte Mannschaftsarzt Christoph Buck. „Ich muss sehen, dass ich die Jungs schnell wieder fit bekomme.“ Dazu gesellt sich Johannes Reichert, den ein Muskelfaserriss plagt.

Zwei Spieltage vor Saisonende gibt es auch zukunftsweisende Fragen: Wann kommt ein Geschäftsführer? Wer löst Sportchef Lutz Siebrecht ab? Und: Welche Spieler kommen? Wer muss gehen? Nachdem der Wunschkandidat, der aus einer Handvoll Bewerber auserkoren war, abgesagt hat, bleibt der Posten des Geschäftsführers vorerst unbesetzt.

Damit bleibt auch die Nachfolge Siebrechts ungeklärt,der 50 Jahre alte Ex-Profi ist bis Saisonende in die Personalplanung neben dem neuen Trainer, Holger Bachthaler, voll eingebunden. Im Detail wolle er sich zur Kaderplanung nicht äußern, so Siebrecht. „Wir haben klare Vorstellungen“, sagte der Sportliche Leiter. Erste Priorität: Die auslaufenden Verträge mit Alper Bagceci, Tim Göhlert, Thomas Rathgeber und Christian Sauter zu verlängern.

Gespräche über gemeinsame Perspektiven oder verlängerte Vertragslaufzeiten wird es mit Torhüter Kevin Birk sowie Volkan Celiktas, Felix Nierichlo, Luca Graciotti, Olcay Kücük, Stjepan Saric und Mergim Neziri geben. Der Kader für die neue Saison wird höchstwahrscheinlich stark verändert. Von mehr als fünf Neuzugängen ist die Rede.

Ein möglicher Nachfolger von Holger Betz, der als Torwarttrainer Guido Zawichowski ablösen wird, der wiederum vor einem Engagement bei Schalke 04 steht, ist Alexander Sebald. Der 21-Jährige weilte am Samstag im Donaustadion, führte erste Gespräche. Der gebürtige Franke ist beim österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau unter Vertrag. In der Vorsaison spielte er 17 Partien in der Regionalliga für die Offenbacher Kickers.