Fußball Pokaltickets für jedermann

Ulm / gek

Heute beginnt von 8 Uhr an der offizielle Kartenvorverkauf für das DFB-Pokalspiel des SSV Ulm 1846 Fußball am 18. August gegen Bundesligist und Titelverteidiger Eintracht Frankfurt. Bis 18 Uhr werden Stehplatztickets für jedermann exklusiv in der Schalterhalle der SÜDWEST PRESSE (Frauenstr. 77) verkauft. Der Online-Vorverkauf beginnt heute (19 Uhr) unter www.ssv-ulm.reservix.de . Ab Freitag sind Pokalkarten an den weiteren bekannten Vorverkaufsstellen in Ulm und Umgebung erhältlich.

Dass das Sitzplatzkontingent bereits erschöpft ist und nicht alle Dauerkartenbesitzer zum Zuge gekommen sind, sorgt bei vielen für Ärger. Nach Rücksprache mit der Polizei ist es nun gelungen, weitere Kontingente an Sitzplatzkarten freizumachen. Dauerkartenbesitzer können sich bis heute Abend per Mail an

presse@ssvulm1846-fussball.de für zwei Tickets bewerben.