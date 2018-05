Siegesfeier Pokalsieger Ulm: Party erst in der Nachspielzeit

Stuttgart / gek

„Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier ...“ – so lautet der Refrain eines alten Schlagers. Doch nicht nur dort ist das Malzgetränk Mangelware. Nach dem 3:0 im WFV-Pokalfinale saßen die meisten Spatzen auf dem Trockenen. Auch Sekt war nicht aufzutreiben. Nur wenige der Spieler wurden zunächst fündig. So wie Christian Sauter, der sein letztes Spiel für die Spatzen bestritt und seinen Bierseidel wie seinen Augapfel hütete. Das kostbare Nass war schließlich viel zu schade für eine Bierdusche.

Emotionaler Anführer auf dem Platz war Johannes Reichert. „Ich weiß, was dieses Spiel für den Verein und für die Fans bedeutet“, begründete er seinen nimmermüden kämpferischen Einsatz. Nach dem Abpfiff wurde er von den gut tausend mitgereisten Ulmer Fans besonders gefeiert. So sehr, dass es für ihn kein Entkommen gab. Deshalb bekam er auch kein Siegertrikot mehr ab, das eine Acht auf schwarzem Grund zeigte – für den achten Ulmer Triumph im WFV-Pokal.

Sportvorstand Anton Gugelfuß hatte seinen Mallorca-Urlaub unterbrochen und war drei Stunden vor dem Anpfiff in Stuttgart gelandet. Er hat die personellen Planungen für die neue Saison bereits weit vorangetrieben. Noch in dieser Woche soll ein knappes Dutzend an Neuzugängen präsentiert werden. Gestern Abend hielt sich der Unternehmer noch zurück. „Dieser Tag gehört unserer bisherigen Mannschaft. Sie hat es verdient, im Mittelpunkt zu stehen“, sagte der Spatzen-Boss, der nun mit viel Rückenwind in die neue Spielzeit geht.

„Es war eine starke Teamleistung“, strahlte Steffen Kienle, der sich trotz seiner Tore zum 2:0 und 3:0 keineswegs als Matchwinner sah. Eine Stunde nach dem Schlusspfiff gelang es Sportchef Lutz Siebrecht zuguterletzt, reichlich Bier zu ordern.