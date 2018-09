Fußball Peinlicher Blausteiner Auftritt

dg

Recht gefrustet war Trainer Rafael da Silva nach dem peinlichen Auftritt des Fußball-Landesligisten TSV Blaustein bei der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen die TSG Hofherrnweiler. „Uns haben jegliche Fußball-Tugenden gefehlt. Wir müssen schnell die Köpfe frei und die Kurve kriegen, sonst steigen wir ab“, sprach er Klartext. „So können wir das nicht weiterlaufen lassen. Die Leistung ist nicht zu akzeptieren.“ Unterstützung erhält er von Abteilungsleitungsmitglied Michelangelo Corvelli. „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir mehr tun.“ So sollen in dieser Woche Gespräche mit den Spielern stattfinden. „Wir werden die Zügel im Training anziehen und schauen wer Lust hat, Fußball zu spielen. Es geht auch um den Teamgeist. Sonst ziehen wir eventuell Spieler der zweiten Mannschaft hoch“, ergänzt da Silva. Mit dem 0:2 waren seine Schützlinge noch gut bedient. Torwart Cedric Deger, eigentlich die Nummer drei, verhinderte eine deutlichere Pleite. Schlussmann Dennis Kirsch steht wegen dem Bau seines Hauses vorerst nicht mehr zur Verfügung und Vertreter Timo Stoiber war auf einer Hochzeit.

Die Blausteiner stehen aber ebenso wie der TSV Neu-Ulm nach dem 1:1 (1:0) beim SV Ebersbach, der dritten Partie hintereinander ohne Niederlage, weiter nicht auf einem Abstiegsplatz. Allerdings wäre für die Gäste mehr drin gewesen. Außer dem Führungstor durch Mehmet Ali Fidan (2.) hatten die Neu-Ulmer zahlreiche Torgelegenheiten um für eine Vorentscheidung zu sorgen. „Es war eigentlich wie immer in dieser Runde“, meinte TSV-Spielertrainer Ünal Demirkiran. Nach dem Seitenwechsel hatte Ebersbach gefühlte 80 Prozent Ballbesitz und kam durch einen direkt verwandelten Freistoß des Ex-Spatz Jozef Kqiraj (87.) in das Torwarteck zum Ausgleich. Neu-Ulms Schlussmann Volkan Maden (87.) war hernach dementsprechend angefressen und erhielt wegen Unsportlichkeit (soll ein Spucken angedeutet haben) die rote Karte.

Der TSV Buch setzte sich in einer Windlotterie beim noch sieglosen Schlusslicht TSV Bad Boll mit 2:1 (1:0) durch. „Es war bei dem Sturm kein strukturiertes Spiel möglich“, gestand Buchs Trainer Harald Haug nach dem dritten Dreier in Serie. „Wir hatten den größeren Siegeswillen und auch etwas Glück.“ Mit Rückenwind gelang Timo Leitner (13.) das Führungstor für die Gäste. Nach der Pause waren die Haug-Schützlinge Dauerdruck ausgesetzt. „Bei dem Orkan hast du den Ball auch fast nicht mehr aus der eigenen Hälfte herausgebracht“, betonte Haug. Matthias Aust (79.) gelang der Ausgleich für Bad Boll. Und kurz vor dem Bucher Siegtreffer durch den eingewechselten Stefan Hampel (81.) hatte dessen Torwart Benjamin Maier mit einer Glanztat gegen Pascal Hartmann (80.) den Rückstand verhindert.