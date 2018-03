Fußball Patrick Sailer am Samstag im ZDF-Sportstudio

Der 24 / dg

September ist ein spezielles Datum für Patrick Sailer vom Fußball-Landesligisten TSV Buch. 2016 wurde er an jenem Tag am Kreuzband operiert. Genau ein Jahr später traf er bei seinem ersten Einsatz mit einem Volleyschuss aus 18 Metern zum 3:1-Endstand gegen den SV Ebersbach. Es war sein bislang einziges Erfolgserlebnis in dieser Saison – doch was für eines. Auf der Internetplattform „Hartplatzhelden“ wurde dieser Treffer zu einem der beiden Top-Tore 2017 gewählt. Lohn ist die Einladung zum Torwandschießen im ZDF-Sportstudio am morgigen Samstag (ab 23.05 Uhr).

„Ich will die Bälle butterweich reinschaufeln“, hat sich der 28 Jahre alte Sohn des Illertisser Regionalligatrainers Herbert Sailer vorgenommen. „Einen Treffer will ich schon landen, sonst wird das peinlich, wenn ich wieder nach Buch komme. Die Häme und der Spott wären mir sicher“, weiß Sailer, der letztmals vor 15 Jahren auf eine Torwand geschossen hat.

Buchs Trainer Harald Haug traut seinem Schützlinge jegliche „Schandtat“ zu. „Das ist halt der Patty. Von sechs bis zu null Treffern ist bei ihm alles drin. Er ist ein Kandidat für verrückte Dinge“, sagt er. Die Bucher, die morgen (11 Uhr) im Testspiel auf dem Kunstrasen Wiblingen gegen den Bezirksligisten SSG Ulm 99 im Einsatz sind, werden am Abend im eigenen Sportheim bei einem Public Viewing Sailers Auftritt verfolgen. Der Stürmer erhielt nämlich lediglich eine weitere Eintrittskarte für das ZDF-Sportstudio. Als Glücksbringer nimmt er seine Freundin Sarah mit.