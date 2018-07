Fußball Noch zwei Neue beim FV Illertissen

Illertissen / Von Jochen Baisch

Mit 13 Neuzugängen, zählt man die von den eigenen A-Junioren aufgerückten Sandro Caravetta und Max Zeller hinzu, geht der FV Illertissen in seine siebte Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Bayern. Die beginnt morgen, Freitag (19 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim FC Schweinfurt. Aufgrund der Verletzungsmisere verpflichteten die Illertisser kurz vor Saisonstart noch zwei Akteure: Vom FC Schalke 04 II kommt der 22 Jahre alte Stürmer Felix Schröter. Der gebürtige Ulmer und ehemalige Junioren-Nationalspieler wurde beim SSV 1846 Fußball und bei 1899 Hoffenheim ausgebildet. Defensivmann Volkan Celiktas spielte bis Ende der vergangenen Saison für die Spatzen und soll morgen für sein neues Team auflaufen.

Auch der Trainer ist neu: Stefan Anderl hat als einstiger Chefcoach des FC Memmingen Erfahrungen mit dieser Klasse. „Ich bin in Illertissen in ein sehr intaktes Umfeld gekommen“, schwärmt er. Von der sportlichen Seite ist es etwas schwieriger. Zum einen konnte der neue Trainer infolge einer Meningitis, die ihn vor einigen Wochen fast lebensbedrohend in eine Ulmer Klinik verbannte, in der Vorbereitung nur sehr eingeschränkt eingreifen. Zum anderen ist da der gewaltige personelle Umbruch. Dem Berufsschullehrer blieb nur wenig Zeit, seinen runderneuerten Spielerkader ausreichend kennenzulernen. „Ich bin meinem Co-Trainer Hubert Renzhofer und Markus Schaich von unserer Landesliga-Mannschaft sehr dankbar, dass sie in die Bresche gesprungen sind und gute Arbeit geleistet haben“, sagt Anderl.

Erschwerend kommt hinzu, dass eine fast schon beängstigend hohe Zahl an Spielern von Verletzungen zurückgeworfen wurden. So steht dem neuen Kommandogeber die gesamte Vierer-Abwehrkette der vergangenen Saison nicht zur Verfügung. Pedro Allgaier ist abgewandert. Fabian Rupp absolviert ein Auslandssemester, und Sebastian Enderle laboriert an einer Knöchelverletzung. Innenverteidiger Manuel Strahler ist zwar wieder halbwegs hergestellt, zwischen ihm und dem neuen Trainer gibt es aber atmosphärische Störungen. Der Grund: Strahler ist verschnupft, dass im Rahmen des Trainingsgslagers seine Kapitänsbinde per Dekret von oben an Moritz Nebel übertragen worden war.