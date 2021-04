Der SSV Ulm 1846 Fußball ist ein Traditionsverein. Seit der Saison 2016/17 spielt der Klub wieder in der Regionalliga Südwest und ist damit im Fußball-Bezirk Donau/Iller und der Region Ulm, dem Alb/Donau-Kreis sowie dem Landkreis Neu-Ulm als Viertligist der höchstspielende Fußball-Verein. 1999 gelang den Spatzen der Aufstieg in die Bundesliga. 22 Jahre später strebt der Verein den Sprung in die 3. Liga an. Wie schlägt sich die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler, was verändert sich im Verein und welche Neuigkeiten gibt’s zu Fußball-Arena und Nachwuchsleistungszentrum?

Interview, Spielbericht, Liveticker oder Hintergrundstory – die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE hält Sie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Laufenden. Neben der regelmäßigen Berichterstattung in der gedruckten Zeitung wie online aufNewsletter „Achtzehnsechsundvierzig“ zu registrieren. Einmal wöchentlich stellen wir die Top-News in kompakter und aufbereiteter Form für Sie zusammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wird der Newsletter jeden Freitagnachmittag versendet – viermal im Monat und kostenfrei. Ob– die Sportredaktion der SÜDWEST PRESSE hält Sie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball auf dem. Neben der regelmäßigen Berichterstattung in der gedruckten Zeitung wie online auf swp.de gibt es für Sie nun auch die Möglichkeit, sich für unserenzu registrieren. Einmal wöchentlich stellen wir die Top-News in kompakter und aufbereiteter Form für Sie zusammen. Pünktlich zum Start ins Wochenende wird der Newsletterversendet – viermal im Monat und kostenfrei.

Newsletter zum SSV Ulm – So geht’s zur Anmeldung

unkompliziert auf E-Mailadresse angeben und den Versand bestätigen. Jeden Freitag gegen 15 Uhr erhalten Sie dann automatisch eine Mail mit der Betreffzeile „Achtzehnsechsundvierzig – Ihre News zum SSV Ulm 1846 Fußball“. So einfach bleiben Sie am Ball: Die Anmeldung zum Newsletter istauf swp.de unter folgendem Link möglich: https://erleben.swp.de/ssv. Für die Anmeldung zum Newsletter müssen Sie lediglich ihren Vor- und Nachnamen sowie eineangeben und den Versand bestätigen. Jeden Freitag gegen 15 Uhr erhalten Sie dann automatisch eine Mail mit der Betreffzeile „– Ihre News zum SSV Ulm 1846 Fußball“.

Gut informiert durch unsere Newsletter