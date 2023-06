Felix Higl wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück zum SSV Ulm 1846 Fußball. Der Stürmer unterschrieb bei den Spatzen einen Dreijahresvertrag. Es hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Jetzt ist es offiziell:wechselt vom Zweitliga-AufsteigerzumDer Stürmer unterschrieb bei den Spatzen einen Dreijahresvertrag.

„Ich bin überglücklich, zurück zu sein“, sagte Higl nach der Vertragsunterzeichnung. Der 26-Jährige spielte bereits von 2019 bis 2021 für den SSV, erzielte in 84 Spielen 43 Tore. Danach ging er nach Osnabrück. Dort bestritt er 63 Drittliga-Spiele und stieg mit dem VfL diesen Mai in die zweite Liga auf.

In den vergangenen Wochen bekam Higl allerdings nur noch wenig Spielzeit. Das wird beim Drittliga-Aufsteiger sicher anders. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele ist von dem Neuzugang überzeugt. „Wir bekommen einen Spieler, der die nötige Erfahrung mitbringt, um den Klassenerhalt zu erreichen. Er hat sowohl in seiner ersten Zeit bei uns als auch in Osnabrück seine Qualität unter Beweis gestellt.“

Ausbildung bei Bundesliga-Klubs

Higl spielte in der Jugend unter anderem für die TSG Hoffenheim, den SC Freiburg und den 1. FC Heidenheim. Danach stürmte er für den Bahlinger SC. 2019 wechselte er dann zu den Spatzen. „Der Verein und die Menschen in Ulm sind mir während meiner ersten Laufzeit hier sehr ans Herz gewachsen“, sagt er. Anscheinend so sehr, dass er wieder zurückwollte.