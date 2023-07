Mert Tasdelen. Die ist insofern besonders, als dass der 24-Jährige zunächst gar nicht für den Kader von Thomas Wörle vorgesehen ist. Rückblick: Schon vergangene Woche war die Mannschaft in die Vorbereitung gestartet. Laktattest, Leistungsüberprüfung und die erste Einheit auf dem Platz standen auf dem Programm. 30 Spieler waren dabei – darunter die Sieben Zeilen für den siebten Neuzugang: Der SSV Ulm 1846 Fußball vermeldet am Montag kurz und knapp die Verpflichtung von. Die ist insofern besonders, als dass der 24-Jährige zunächst gar nicht für den Kader von Thomas Wörle vorgesehen ist. Rückblick: Schon vergangene Woche war die Mannschaft in die Vorbereitung gestartet. Laktattest, Leistungsüberprüfung und die erste Einheit auf dem Platz standen auf dem Programm. 30 Spieler waren dabei – darunter die Neuzugänge Sascha Risch, Lenn Jastremski, Tom Gaal, Max Brandt, Julian Kudala und Felix Higl.

Mert Tasdelen: Wechsel nach Ulm, Leihe zur SG Sonnenhof Großaspach

Bei der Verpflichtung von Tasdelen handelt es sich um eine strategische Entscheidung: Der Stürmer, der in der vergangenen Saison für die TSG Backnang in 34 Oberliga-Spielen 11 Tore erzielte und fünf Assists beisteuerte, wird zunächst verliehen. Er geht zur SG Sonnenhof Großaspach, die als Vizemeister der Oberliga Baden-Württemberg im Juni in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest scheiterte.

„In Mert Tasdelen sehen wir viel Potenzial, weshalb wir ihn verpflichtet haben“, sagt SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. „Durch unseren Aufstieg in die 3. Liga möchten wir ihm aber zunächst weiterhin bei einem Spitzenklub der Oberliga Baden-Württemberg Spielpraxis geben.“ Über die Vertragslaufzeit des Stürmers machen die Spatzen in ihrer kurzen Mitteilung keine Angaben. Auch die Frage, ob der Klub eine Ablöse gezahlt hat, bleibt unbeantwortet: Tasdelen hatte im Sommer 2022 seinen Vertrag bei der TSG Backnang bis 2024 verlängert.

In der Mitteilung der SG Sonnenhof Großaspach, die am Montag mit Tasdelen in die Vorbereitung gestartet ist, kommt der 24-Jährige selbst zu Wort: „Ich kenne die SG Sonnenhof Großaspach sehr gut und mich hat das Gesamtpaket hier einfach überzeugt“, wird der Offensivspieler zitiert: „Der Verein hat eine Vorstellung und ambitionierte Ziele, die auch mit meinen übereinstimmen und bietet zudem optimale Möglichkeiten, um mich hier sportlich weiterzuentwickeln.“