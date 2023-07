Leo Scienza kommt vom 1. FC Magdeburg zum SSV Ulm 1846 Fußball. „Ich werde hart arbeiten, um das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, zu rechtfertigen“, lässt er sich in der Vorstellung des Vereins zitieren. Auf dem Platz ist der 24-Jährige im linken Mittelfeld zu Hause. Für Zweitligist Magdeburg kam er in der zurückliegenden Saison aber nur zu elf Kurzeinsätzen über 222 Minuten: Der letzte war im November. Auf die Abschiedsmeldung zu S tefan Ilic, Simon Klostermann und Finn Paul folgte gleich am Mittwoch auch schon der nächste Neuzugang.kommt vom 1. FC Magdeburg zum SSV Ulm 1846 Fußball. „Ich werde hart arbeiten, um das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, zu rechtfertigen“, lässt er sich in der Vorstellung des Vereins zitieren. Auf dem Platz ist der 24-Jährige im linken Mittelfeld zu Hause. Für Zweitligist Magdeburg kam er in der zurückliegenden Saison aber nur zu elf Kurzeinsätzen über 222 Minuten: Der letzte war im November.

Elf Kurzeinsätze für Magdeburg

„Bei Leo verlief die vergangene Saison nicht so gut, wie man sich das beidseits vorgestellt hatte. Von daher wird ihm der Schritt in die 3. Liga zum SSV Ulm guttun und ihm zu mehr Spielpraxis verhelfen“, verabschiedet Magdeburgs Sport-Geschäftsführer Otmar Schork den 1,75 Meter großen Brasilianer mit interessanter Vita: In Brasilien geboren, hat er auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft. Scienza spielte in Brasilien, Uruguay und Schweden, wechselte dann im Sommer 2020 zum FC Schalke 04 in die U23. Von dort ging es nach zwei Jahren nach Magdeburg, wo er im April und Mai im Verbandsliga-Team mitspielte.