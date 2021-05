Zwei Stunden und zwölf Minuten dauerte der letzte Bezirkstag unter seiner Regie: Manfred Merkle hat sich am Sonntag nach 22 Jahren von seinem Ehrenamt als Vorsitzender im Fußball-Bezirk Donau/Iller verabschiedet und den symbolischen Stab an seinen Nachfolger übergeben. Statt eines Treffens in der...