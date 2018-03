Bezirksliga Neu-Ulmer Teams marschieren vorneweg

Ulm / swp

Trotz widriger Platzverhältnisse konnte fast der komplette Spieltag der Fußball-Bezirksliga ausgetragen werden. Einzig das Ulmer Stadtderby zwischen Türkgücü und der SSG 99 konnte nicht angepfiffen werden.

Die beiden Neu-Ulmer Spitzenteams wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Tabellenführer TSV zeigte beim ambitionierten FC Blaubeuren Einbahnstraßenfußball und war beim 3:0 (2:0) die in allen Belangen überlegene Elf. Die Neu-Ulmer hatten Ball und Gegner fest im Griff, Blaubeuren fand keine Mittel, auch nur annähernd in Richtung des TSV-Gehäuses zu kommen. Mehmet Fidan (11.) und Onur Mutlu (38.) stellten die Weichen früh auf Sieg, den Michael Merk (86.) perfekt machte.

Auch Türkspor Neu-Ulm bleibt mit dem 4:1 (3:1) gegen den SV Jungingen in der Erfolgsspur. Dabei gehörte die Anfangsviertelstunde den Gästen, die durch Tim Bärtele (4.) in Führung gingen. Nach dem Ausgleich von Tolga Ciftci (32.) gewann Türkspor immer mehr an Sicherheit. Kevin Ruiz (45.) per Foulelfmeter und Ilir Tupella (47.) brachten dies mit ihren Treffern zum Ausdruck. Der Platzverweis für Kevin Ruiz (76.) wegen Schiedsrichterbeleidigung änderte nichts am Sieg, im Gegenteil. Serdar Özkaya (90.) erzielte noch das 4:1.

Ausgleich in vorletzter Minute

Der Tabellendritte SV Tiefenbach büßte beim TSV Langenau hingegen zwei Punkte ein. Er kam nicht über ein 2:2 hinaus. Beide Teams hatten mit den schwierigen Platzverhältnissen ihre Mühe. Der schmierige Rasen machte ein Kurzpassspiel fast unmöglich. Tobias Hölzle (5.) traf zur Gästeführung, Jochen Huber (12.) egalisierte. Die erneute Führung für Tiefenbach durch Simon Zweifel (39.) glich Modou Ceesay (89.) im Endspurt noch aus.

Dem SSV Ulm 1846 II gelang ein ungefährdetes 4:0 (1:0) über Burlafingen. Nach dem 1:0 von Jasmin Busatlic (8.) legten die Ulmer eine kleine Pause ein. Erst im zweiten Spielabschnitt machten die Ulmer den Sack zu, Markus Hain (56.), Patrick Hanisch (68.) und Mehmet Aktürk (77.) stellten den Endstand her.

Dem SV Lonsee gelang mit dem 3:2 (2:1) im Albduell gegen den FC Neenstetten ein wichtiger Dreier. Das 0:1 von Dennis Kretschmann (7.) drehten Julian Rundio (13.) und Patrick Rundio (37.) in ein 2:1. Auch nach dem Ausgleichstreffer der Neenstetter durch Jannik Leibing (70.) per Foulelfmeter blieb Lonsee dran. In der hektischen Schlussphase sorgte Mohamad Nakkar (85.) mit seinem Treffer für den verdienten Sieg.

Tabellenschlusslicht Asselfingen musste gegen den SC Staig eine 0:2 (0:0)-Pleite einstecken. Die Platzherren hielten eine Stunde mit, Zählbares sprang allerdings nicht heraus. Jens Geiselmann (60.) und ein Kontertor von Manuel Kohn (68.) besiegelten die Asselfinger Niederlage.

Ein holpriger Rasen machte es für die Akteure in der Partie zwischen dem TSV Erbach und dem SV Beuren nicht leicht. Die Platzherren übernahmen vom Anpfiff an die Initiative und erzielten durch Tim Maier (12.) das 1:0. Erbach blieb spielbestimmend, Daniel Glöggler (23.) und Martin Aggeler (85.) stellten den 3:0-Endstand her.