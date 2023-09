Als Hansi Flick nach dem Abpfiff in den Katakomben der Volkswagen-Arena in Wolfsburg verließ, folgte sein Assistent mit wenigen Metern Abstand. Marcus Sorg blickte wie sein Chef ernst drein. Das 1:4 gegen Japan am Samstagabend, die schwache Leistung der Nationalelf, hatten den beiden Fußball-Lehre...