Regionalliga Bayern Münchner Löwen sorgen für Rekordkulisse in Illertissen

Münchner Löwen sorgen für Rekordkulisse in Illertissen

Illertissen / Von Jochen Baisch

Beim FV Illertissen ist angerichtet. Die Fußballer des bayerischen Regionalligisten messen sich heute ab 19 Uhr vor Rekordkulisse im heimischen Vöhlinstadion mit dem großen TSV 1860 München. Noch vor keinem Spiel der Illertaler war das Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Wettkampfstätte so groß wie vor dem Auftreten der Löwen aus der Landeshauptstadt. Mehr als 2000 Fans aus München werden erwartet. Aber auch die zahlreichen Löwen-Fanklubs, die es außerhalb des Freistaats gibt, wollen sich dieses Nachholspiel – ursprünglicher Termin war der 3. März gewesen – nicht entgegen lassen.

5000 Zuschauer, so viel wie noch nie bei einem Heimspiel der Illertisser, werden erwartet. In der Saison 2012/13, als die bayerische Regionalliga erstmals als eigene Spielklasse zusammengesetzt war, gab es beim Duell der Illertisser gegen den FC Bayern II – seinerzeit mit Mehmet Scholl als Trainer und den heutigen Assen Emre Can und Mitchell Weiser – einen ähnlichen Zulauf. Allerdings war vor sechs Jahren die Kapazität des Vöhlinstadions auf 3000 Zuschauer beschränkt.

Noch 600 Karten erhältlich

Inzwischen haben sich die Stadt Illertissen und der Landkreis in enger Absprache mit der Polizei dazu durchgerungen, das Fassungsvermögen des Stadions auf 5000 Besucher zu erhöhen – was naturgemäß auch jede Menge neuen Stress bedeutet. Die Partien gegen die Sechziger werden aufgrund der einschlägig bekannten Fans ohnehin als sogenannte Hochrisikospiele eingestuft. Das heißt, dass jede Menge Ordnungshüter dieses vermeintliche Fußballfest absichern. Die genaue Mannschaftsstärke der Bereitschaftspolizei bleibt das Geheimnis der Behörde.

Ausrichter FV Illertissen muss zusätzliches Personal bereitstellen. „Es werden so um die 50 Sicherheitsleute sein“, sagt Illertissens Spielleiter Hermann Schiller. 4400 Eintrittskarten sind im Vorverkauf abgesetzt worden. Es ist anzunehmen, dass die 600 Tickets, die noch an der Abendkasse erhältlich sind, ebenfalls weggehen wie die warmen Wecken.

Gewinnen die Löwen das Kräftemessen an der Iller und lässt Verfolger FC Bayern II Punkte in Pipinsried, sind sie bayerischer Regionalliga-Meister und können anschließend ihre Konzentration auf die Aufstiegsfunde zur dritten Liga richten.

Der TSV 1860 ist heute Abend klarer Favorit, er gewann das Vorrundenspiel überlegen 5:0 und ist individuell schon um einiges stärker besetzt als der tüchtige FVI. Dazu kommt ein äußerst ehrgeiziger Trainer Daniel Bierofka, der nach dem jüngsten 1:1 seines Ensembles im Grünwalder Stadion gegen den FC Augsburg II nach dem Schlusspfiff wutentbrannt in die Kabine entschwand.

Kein Wunder, hatte doch seine Mannschaft zuletzt mit einer Siegesserie geglänzt und es gegen den ungeliebten Nachbarn versäumt, Revanche für die Pleite in der Hinrunde zu nehmen. Nur vier Spiele haben die Löwen in dieser Saison verloren – gegen Buchbach, den FC Bayern II, Burghausen und eben gegen die Augsburger. Die Erfolgsgaranten wie Kultstürmer Sascha Mölders (18 Tore), Markus Ziereis und Nico Karger (je 13) sind in diesen Partien von ihren Gegenspielern entzaubert worden.