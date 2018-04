Kommentar Gerold Knehr über die Trainerfrage beim SSV 46 Fußball Mit Herzblut und Ernsthaftigkeit

Ulm / Gerold Knehr

Holger Bachthaler hatte immer schon Lust, einmal den SSV Ulm 1846 Fußball zu trainieren. Die Spatzen wiederum schätzten schon immer die Arbeit und den Sachverstand des Fußball-Lehrers. Bereits im vergangenen Sommer wollten die Ulmer nach dem verkorksten Saisonstart Bachthaler engagieren, waren allerdings ein bisschen zu spät dran: Bachthaler hatte soeben einen Vertrag bei der renommierten Nachwuchs-Akademie von RB Salzburg unterschrieben.

Dass beide jetzt zueinander finden, überrascht – und doch auch wieder nicht. Dass der gebürtige Sendener seinen lukrativen Posten in Österreich, der als Sprungbrett in die große Sportwelt gilt, aufgibt, um in die Fußball-Provinz zum SSV 46 zu wechseln, zeigt, mit wie viel Herz der 43-Jährige an dem Verein und der Region hängt. Dass die Spatzen-Führung ihrerseits alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um Bachthaler von RB loszueisen und ihm einen Dreijahresvertrag als Profitrainer geben, beweist, wie ernst die Ambitionen der Ulmer sind, in den Profifußball zurückzukehren. Bachthalers Installierung ist ein erster Schritt. Doch allen beim SSV 46 ist klar, dass noch viele weitere Schritte folgen müssen.