Fußball Mit dem Kopf nicht bei der Sache?

Weilimdorf / dg

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause steht der TSV Blaustein in der Fußball-Landesliga mit leeren Händen da. Allerdings mussten sich die Gäste mit dem 0:3 (0:1) auf Kunstrasen beim TSV Weilimdorf unter Wert geschlagen geben. „Man muss sich schon fragen, ob manche Leute mit dem Kopf voll bei der Sache waren“, meinte Blausteins Spielertrainer Michael Passer angesichts der eigenen Harmlosigkeit in der Offensive. „Man muss sich auch einmal trauen, aufs Tor zu schießen.“ Zwei Distanzschüsse von Benjamin Passer (41.) und Marco Wörz (63.) sind für Landesligaverhältnisse zu wenig.

Die Anfangsphase wurde verschlafen. Liga-Toptorjäger Carmine Pescione (4.) gelang per Kopf nach einem weiten Einwurf von Florian Sprenger das Führungstor für die Gastgeber. „Dann liefen wir die ganze Zeit dem Rückstand hinterher und mussten zum Schluss hin aufmachen. Wir haben dann ganz gefällig gespielt“, meinte Michael Passer. Doch für Gefahrenmomente konnten er und seine Mitspieler im gegnerischen Strafraum nicht sorgen. Schließlich wurden die Blausteiner ausgekontert. Samir Genc (88.) und Madenhager Woldezion (90.+3) sorgten für die Entscheidung.

Die Partie des TSV Buch gegen den TSV Köngen fiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Den ins Auge gefassten Nachholtermin am Pfingstmontag, 21. Mai, wurde von Köngen wegen zweier Festivitäten in der Gemeinde abgesagt. Die beiden Nachholpartien gegen die SG Bettringen (Samstag, 31. März, 15.30 Uhr) und TV Echterdingen (Montag, 2. April, 15.30 Uhr) finden am Osterwochenende statt.