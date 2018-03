Fußball Mehr Mitsprache für die Jugend

Ulm-Gögglingen / Winfried Vogler

Bei der Hauptversammlung der Fußballjugendleiter im Fußballbezirk Donau/Iller wurde Kay Friedrich ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt. Bei der Veranstaltung in der Riedlenhalle in Ulm-Gögglingen waren von den 119 Vereinen des Bezirks 73 Vertreter anwesend. Der 47-jährige Friedrich (TSV Blaubeuren), der seit 2006 in verschiedenen Funktionen im Bezirksjugendausschuss tätig ist, hatte 2015 dieses Amt übernommen.

„Nach einem schwierigen Übergang befinden wir uns auf dem richtigen Weg“, stellte Friedrich als positives Fazit seiner ersten Amtsperiode heraus. Die Einführung der Drei-Gegen-Drei-Regelung bei den Bambini-Spieltagen habe sich nach anfänglich geringer Akzeptanz mittlerweile bei den Vereinen gut etabliert.

Was zu erheblichen Problemen geführt hat, war die vom Verband vorgegebene kurzfristige Einführung von Futsal bei Privatturnieren. „Das hat zu teilweise großem Widerwillen bei unseren Vereinen geführt“, bestätigte Friedrich. Dazu stellte der anwesende Vertreter des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), Verbandsjugendleiter Michael Supper, den Vereinsvertretern in Aussicht, dass bei einer demnächst anstehenden Vorstandssitzung dieses Thema zur Zufriedenheit der Vereine gelöst werden soll.

Probleme mit Futsal

Supper bedankte sich in seiner Rede bei allen Jugendleitern für ihre geleistete Arbeit und stellte die Bedeutung des Bezirksjugendleiters und seines Ausschusses ausdrücklich heraus. Gleichzeitig appellierte der Verbandsjugendleiter, Jugendliche in das Ehrenamt zu integrieren. Auf Verbands­ebene soll noch in diesem Jahr ein Jugendvertreter in den Ausschuss aufgenommen werden. „Wir wollen noch mehr die Stimme der Jugend in die Entscheidungsebenen einbeziehen“, betonte Supper. Das gilt auch auf Bezirksebene. Bereits vorhandene Überlegungen in diese Richtung wurden von Friedrich bestätigt.

Der wiedergewählten Bezirksjugendleiter wurde im Verlauf der Versammlung vom Bezirksvorsitzenden Manfred Merkle mit der Verbandsehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Bei dieser im Fußballbezirk Donau/Iller alle drei Jahre stattfindenden Hauptversammlung weilten unter den Ehrengästen als Vertreter der Stadt Ulm Gögglingens Ortsvorsteher Markus Mendler, Georg Steinle vom Sportkreis Alb/Donau sowie sein bayerischer Vertreter Erich Winkler.