Fußball Mandzukic organisiert den Stadtpokal

Ulm/Neu-Ulm / Winfried Vogler

Edin Mandzukic ist der neue Herr über den Ulmer Fußball-Stadtpokal. Bei der Auslosung des 49. Turniers, das vom 14. bis 28. Juli auf der Anlage des SC Unterweiler stattfindet, sprachen sich alle anwesenden Vereinsvertreter für den 42-Jährigen als Nachfolger des am 6. Februar unerwartet verstorbenen Franz Häußler aus. Mandzukic, seit Jahren verantwortlich beim SV Ljiljan Ulm und zudem Schiedsrichter in der Gruppe Ulm/Neu-Ulm, hatte dem Stadtpokal-Macher Häußler bei zurückliegenden Turnieren schon unter die Arme gegriffen. Nach dem Jubiläum dieser Traditions-Veranstaltung 2019 (50 Jahre Stadtpokal) wollte Franz Häußler sein Amt ohnehin an ihn übergeben.

Der Neue überraschte die Versammlung in Unterweiler mit einem Logo für den Stadtpokal, das allgemein Zustimmung erfuhr. Bei der Mandzukic-Premiere in Unterweiler spielen 28 Teams aus den Städten Ulm und Neu-Ulm um den Turniersieg, den sich vergangenes Jahr die SSG Ulm 99 durch ein 6:1 im Finale über den SV Jungingen gesichert hatte. Und die zweite Mannschaft des SSV Ulm 1846 gibt‘s ja bekanntlich in der nächsten Saison gar nicht mehr.

Fast 50 Spiele in 14 Tagen

Vorjahres-Gewinner SSG Ulm 99 wurde in die Gruppe mit dem Ausrichter SC Unterweiler gelost. Diese beiden Mannschaften bestreiten am Samstag, 14. Juli, auch den Auftakt des Turniers, das am 28. Juli nach 49 Partien mit dem Finale endet. Die Sieger der sieben Vorrunden-Gruppen mit je vier Teams erreichen das Viertelfinale. Komplettiert wird diese Runde der letzten Acht durch den besten Gruppenzweiten.

Der Jubiläums-Stadtpokal findet 2019 beim SV Eggingen statt, der sich in der Abstimmung mit 11:10 gegen die SSG Ulm 99 durchsetzte. Gastgeber für den Hallen-Stadtpokal vom 18. bis 20. Januar 2019 auf dem Kuhberg ist die TSG Söflingen.