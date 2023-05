Sie sind der Underdog: Türkspor Neu-Ulm empfängt am Mittwoch, 3. Mai 2023, zum WFV-Pokalfinale Oberligist Stuttgarter Kickers. Die „Blauen“ sind auf dem besten Weg in die Regionalliga – und amtierender Titelträger. Das Halbfinale steigt um 17.30 Uhr im Muthenhölzle (Dietich-Lang-Sportpark). Können die Neu-Ulmer, die einige Ex-Profis in ihrem Kader haben und noch dazu seit 20 Spielen ohne Niederlage sind, den Favoriten ärgern? Die Antwort gibt es in unserem Liveticker.

