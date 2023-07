Das erste Pflichtspiel der Saisons 2023/24 führt Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball in die Nähe von Ravensburg. Die Spatzen spielen am Sonntag, 15.30 Uhr, beim TSV Berg um das Weiterkommen im WFV-Pokal. Wie schlägt sich die Mannschaft von Thomas Wörle eine Woche vor Drittliga-Start? Antworten gibt es in unserem Liveticker zur Partie.