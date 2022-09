Das letzte Aufeinandertreffen im WFV-Pokal hat der SSV Ulm 1846 Fußball im Jahr 2020 klar und deutlich mit 5:1 für sich entschieden. An diesem Dienstag, 6. September 2022, spielen die Spatzen im WFV-Pokal erneut gegen den FV Ravensburg. Anpfiff der Partie in der cteam-Arena in Ravensburg ist um 17 Uhr. Wir begleiten das Spiel in unserem Liveticker.