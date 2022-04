Am Dienstag, 19.04.2022, trifft der SSV Ulm 1846 Fußball im Halbfinale des WFV-Pokals auf den TSV Essingen. Die Spatzen wollen gegen den Verbandsligisten ihren fünften Finaleinzug in Folge perfekt machen. Gespielt wird im Schönbrunnenstadion in Essingen. Anpfiff ist um 17.15 Uhr.

Das Spiel könnt ihr in unserem Liveticker verfolgen:

Hinweis: Es kann je nach verfügbarer Internetgeschwindigkeit einen Moment dauern, bis der Liveticker erstmals geladen ist. Um die Anzeige im Spielverlauf manuell zu aktualisieren, genügt ebenfalls ein Klick auf das blaue Feld „Aktualisieren“.