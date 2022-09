Sechs Spiele, fünf Siege: Der SSV Ulm 1846 Fußball ist in der englischen Woche beim FSV Frankfurt gefragt – und will seine eindrucksvolle Bilanz zum Saisonauftakt fortsetzen. Anpfiff der Partie am Bornheimer Hang ist am Mittwoch, 14. September um 19 Uhr.