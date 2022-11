An zwei Wochenenden in Folge ist Regionalliga-Tabellenführer SSV Ulm 1846 Fußball auswärts gefragt. Für die Mannschaft von Thomas Wörle geht es am Samstag, 5. November 2022 zum VfB Stuttgart II. Die Partie gegen das U21-Team des Bundesligisten beginnt um 14 Uhr. Der Liveticker zum Spiel.